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Польша и Литва не согласны на новые секретные тюрьмы ЦРУ на своей территории

Международная панорама
26 января, 21:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Министр иностранных дел Литвы заявил, что его страна готова сотрудничать с США по всем вопросам, однако права человека должны быть защищены
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Польша и Литва не согласны на создание на своей территории новых секретных тюрем Центрального разведывательного управления (ЦРУ), если президент США Дональд Трамп решит вернуться к использованию сети тайных тюрем ЦРУ за рубежом.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Польши Беату Шидло и министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.

Линас Линкявичюс заявил, что его страна готова сотрудничать с США по всем стратегическим вопросам, однако права человека должны быть защищены. "Пытки людей не представляются приемлемыми. И это не только моя позиция, но и позиция моего государства", - цитирует агентство министра иностранных дел Литвы.

25 января СМИ сообщили о проекте указа президента США Дональда Трампа о фактическом возвращении к использованию сети тайных тюрем ЦРУ за рубежом и жестких методов допросов подозреваемых. Белый дом подготовку такого проекта отрицает.

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