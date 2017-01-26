Польша и Литва не согласны на новые секретные тюрьмы ЦРУ на своей территории

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Польша и Литва не согласны на создание на своей территории новых секретных тюрем Центрального разведывательного управления (ЦРУ), если президент США Дональд Трамп решит вернуться к использованию сети тайных тюрем ЦРУ за рубежом.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Польши Беату Шидло и министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.
Линас Линкявичюс заявил, что его страна готова сотрудничать с США по всем стратегическим вопросам, однако права человека должны быть защищены. "Пытки людей не представляются приемлемыми. И это не только моя позиция, но и позиция моего государства", - цитирует агентство министра иностранных дел Литвы.
25 января СМИ сообщили о проекте указа президента США Дональда Трампа о фактическом возвращении к использованию сети тайных тюрем ЦРУ за рубежом и жестких методов допросов подозреваемых. Белый дом подготовку такого проекта отрицает.