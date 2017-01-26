Трюдо не видит предпосылок для роста торговых барьеров между Канадой и США

ОТТАВА, 26 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо не видит предпосылок для ухудшения торговых отношений с США при администрации президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в городе Саскатун (провинция Саскачеван), который посетил в рамках своего турне по стране.

"Практически невозможно представить себе рост каких-либо барьеров между Канадой и США, которые бы могли навредить рабочим местам в наших странах", - сказал премьер.

"В администрации (Трампа) фактически подчеркнули, что торговые отношения с Канадой находятся на хорошем уровне и сбалансированы, и они понимают, что это хорошо не только для северных штатов (на границе с Канадой - прим. ТАСС), но и для США в целом", - сообщил глава правительства. Трюдо также заявил, что внимание протекционистской политики новой американской администрации "не слишком обращено на Канаду".

Ранее сообщалось, что Трамп собирается подписать указ, в котором заявит о своем намерении добиться пересмотра ряда положений Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). По его мнению, условия данного договора ставят США в неравноправное положение по сравнению с двумя другими партнерами - Канадой и Мексикой.

NAFTA - Североамериканское соглашение о свободной торговле, подписанное США, Мексикой и Канадой в 1992 году и вступившее в силу в 1994 году. Перезаключение NAFTA было одним из предвыборных обещаний Трампа. Согласно оценкам предыдущей администрации Барака Обамы, данное соглашение позволило Соединенным Штатам увеличить объем экспорта в Канаду и Мексику на 258%. Однако новый глава государства считает, что NAFTA "является одной из наихудших сделок" в истории и фактически разрушает реальный сектор американской экономики.