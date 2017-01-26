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Трамп: США переходят к заключению двусторонних торговых договоров

Международная панорама
26 января, 23:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Трамп отметил, что если какая-то страна, заключившая с США такой договор, "не станет вести себя справедливо", ей будет направлено уведомление о намерении Вашингтона в течение 30 дней прекратить сделку
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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая администрация США намерена переключиться на подписание двусторонних, а не многосторонних торговых договоров. Это подтвердил президент США Дональд Трамп, выступая на совещании руководства американской Республиканской партии в Филадельфии (штат Пенсильвания).

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Как напомнил президент, 23 января он подписал указ о выходе США из числа стран, заключивших в прошлом году договоренности о создании нового регионального экономического объединения - Транстихоокеанского партнерства (ТТП). "Мы вышли из Транстихоокеанского партнерства, проложив дорогу для новых торговых сделок (в формате) "один на один", защищающих американских трудящихся. И, поверьте мне, у нас будет множество торговых сделок. Просто дайте мне немного времени", - заявил хозяин Белого дома.

При этом он утверждал, что, "если какая-то конкретная страна", заключившая с США такую договоренность, "не станет вести себя справедливо", то ей будет направлено уведомление о намерении Вашингтона в течение 30 дней прекратить действие данного соглашения. И в подобном случае будет происходить перезаключение договоренности, убежден Трамп. ТТП - это торговый пакт, предполагающий полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трамп в недавнем прошлом неоднократно сигнализировал о своем намерении отказаться от поддержки ТТП в случае победы на президентских выборах в США.

Соглашение о создании ТТП подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония. Переговоры о создании ТТП начались в 2008 году. Принципиальная договоренность сформировать этот торговый блок была достигнута в октябре 2015 года в американском городе Атланта (штат Джорджия). На долю стран, входящих в ТТП, приходится почти 40% мирового ВВП и более четверти оборота мировой торговли.

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Глава администрации США далее также сигнализировал о намерении ввести "очень жесткий контроль за валютными манипуляциями и девальвацией, чего не было в ТТП". В понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер предупредил, что Трамп по-прежнему собирается подписать документы, официально обвиняющие Китай в манипулировании валютным курсом.

Американские официальные лица, особенно в Конгрессе США, давно на словах обвиняют Китай в том, что тот якобы сознательно занижает обменный курс юаня для получения несправедливых преимуществ в торговле. Однако официальных документов, содержащих такое обвинение, исполнительная власть США не представляет, поскольку по американским законам за этим должно было бы последовать принятие встречных карательных мер.

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