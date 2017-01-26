WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Руководители ряда подразделений Госдепартамента США, отвечающих за его повседневную практическую деятельность, подали в отставку. Как сообщила со ссылкой на собственные источники в дипломатическом ведомстве газета Washington Post, вечером 25 января уволились со своих постов заместитель госсекретаря по вопросам административного управления Патрик Кеннеди и трое его ключевых подчиненных: помощник госсекретаря по административным вопросам Джойс Барр, помощник по консульским вопросам Мишель Бонд и посол Джентри Смит, курировавший работу с иностранными миссиями в США.

По данным газеты, Кеннеди в конце января выходит на пенсию. Остальные могут получить новые назначения.

Издание расценивает случившееся как "массовый исход старших сотрудников внешнеполитической службы, не желающих продолжать работать в эпоху Трампа". По мнению газеты, это "существенно осложнит" работу Рекса Тиллерсона, когда тот будет утвержден новым госсекретарем США.

Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер 26 января распространил сообщение для печати, в котором подтвердил, что еще прежняя администрация Барака Обамы по согласованию с командой Трампа предложила подать в отставку всем политическим назначенцам.

Прежние увольнения

Газета напоминает, что еще 20 января со своих постов ушли помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр и директор бюро по управлению загрансобственностью США, находящейся в ведении Госдепартамента, Лидия Муниз. "Произошла почти полная зачистка старшего руководящего состава, занимавшегося повседневным административным руководством Госдепартаментом, его заграничными миссиями и его кадрами", - утверждает издание.

Административно-хозяйственные функции в данном случае по умолчанию противопоставляются политическим, работе по выработке и реализации внешней политики США, которой также занимается руководство Госдепартамента. По мнению Washington Post, "обезглавливание управленческих подразделений дезорганизует сильнее, поскольку их должны возглавлять люди, знающие ведомство и имеющие опыт руководства сложными бюрократическими структурами" - людьми из частного сектора их не заменишь.

Комментарий отставника

Свое мнение выразил бывший руководитель аппарата сотрудников Госдепартамента Дэвид Уэйд, занимавший эту должность при госсекретаре Джоне Керри. Произошел "крупнейший на памяти нынешнего поколения отток институциональной памяти, восполнить его будет невероятно трудно", - сказал он газете.

На всем протяжении президентской предвыборной кампании в США издание откровенно и активно поддерживало кандидата демократов в президенты Хиллари Клинтон, а ее соперника, республиканца Дональла Трампа, оценивала резко критически.