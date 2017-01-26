Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку

Международная панорама
26 января, 23:29 UTC+3 /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
В СМИ не исключают, что "массовый исход старших сотрудников" ведомства "существенно осложнит" работу нового госсекретаря США
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Руководители ряда подразделений Госдепартамента США, отвечающих за его повседневную практическую деятельность, подали в отставку. Как сообщила со ссылкой на собственные источники в дипломатическом ведомстве газета Washington Post, вечером 25 января уволились со своих постов заместитель госсекретаря по вопросам административного управления Патрик Кеннеди и трое его ключевых подчиненных: помощник госсекретаря по административным вопросам Джойс Барр, помощник по консульским вопросам Мишель Бонд и посол Джентри Смит, курировавший работу с иностранными миссиями в США.

Смотрите также
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент

По данным газеты, Кеннеди в конце января выходит на пенсию. Остальные могут получить новые назначения.

Издание расценивает случившееся как "массовый исход старших сотрудников внешнеполитической службы, не желающих продолжать работать в эпоху Трампа". По мнению газеты, это "существенно осложнит" работу Рекса Тиллерсона, когда тот будет утвержден новым госсекретарем США.

Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер 26 января распространил сообщение для печати, в котором подтвердил, что еще прежняя администрация Барака Обамы по согласованию с командой Трампа предложила подать в отставку всем политическим назначенцам.

Прежние увольнения

Газета напоминает, что еще 20 января со своих постов ушли помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр и директор бюро по управлению загрансобственностью США, находящейся в ведении Госдепартамента, Лидия Муниз. "Произошла почти полная зачистка старшего руководящего состава, занимавшегося повседневным административным руководством Госдепартаментом, его заграничными миссиями и его кадрами", - утверждает издание.

Административно-хозяйственные функции в данном случае по умолчанию противопоставляются политическим, работе по выработке и реализации внешней политики США, которой также занимается руководство Госдепартамента. По мнению Washington Post, "обезглавливание управленческих подразделений дезорганизует сильнее, поскольку их должны возглавлять люди, знающие ведомство и имеющие опыт руководства сложными бюрократическими структурами" - людьми из частного сектора их не заменишь.

Комментарий отставника

Свое мнение выразил бывший руководитель аппарата сотрудников Госдепартамента Дэвид Уэйд, занимавший эту должность при госсекретаре Джоне Керри. Произошел "крупнейший на памяти нынешнего поколения отток институциональной памяти, восполнить его будет невероятно трудно", - сказал он газете.

На всем протяжении президентской предвыборной кампании в США издание откровенно и активно поддерживало кандидата демократов в президенты Хиллари Клинтон, а ее соперника, республиканца Дональла Трампа, оценивала резко критически.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
2
Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"
3
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
4
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
5
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
6
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
7
Трамп назвал главное условие встречи с президентом Мексики
Темы дня
Реклама