Нетаньяху заявил о резком росте антисемитизма в странах Запада

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в странах Запада в последнее время резко возросли антисемитские настроения. Такое мнение он выразил, выступая перед послами иностранных государств в музейно-исследовательском центре изучения Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.

"Антисемитизм, который является, пожалуй, самой старой из всех человеческих неприязней, возрождается на просвещенном Западе, - сказал Нетаньяху на памятной церемонии в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста. - То, что мы видим в европейских столицах, просто невероятно: подъем антисемитизма, возрождение антисемитизма, которые происходят там сейчас только немногие могли себе представить всего лишь несколько лет назад". Высказывания Нетаньяху на церемонии распространила его канцелярия.

В результате действий нацистов и их пособников во время Второй мировой войны "всего за несколько лет 6 млн евреев были стерты с лица Земли, буквально сожжены", сказал Нетаньяху. "Дьявольские силы построили целую индустрию массового уничтожения", - подчеркнул он.

"Когда мы вспоминаем всех ушедших, когда мы вспоминаем об этом преступлении, мы никогда не должны забывать о корнях этой величайшей катастрофы - о ненасытной ненависти к еврейскому народу", - подчеркнул Нетаньяху. "Эта ненависть завершилась убийством, но начиналась она с нетерпимости, - продолжил премьер. - Холокост остался позади нас в истории, слава Богу, но ненависть и нетерпимость остались".

День памяти жертв Холокоста был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами еще более 90 государств.

Комплекс Яд Вашем расположен на Холме памяти близ горы Герцля в Иерусалиме. Он представляет собой обширную территорию, пересеченную аллеями, которые ведут к музеям, выставкам, мемориалам, архивам и памятникам, посвященным жертвам Холокоста. Комплекс был создан в 1953 году по решению израильского парламента в знак вечной скорби о жертвах Холокоста.