Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху заявил о резком росте антисемитизма в странах Запада

Международная панорама
26 января, 23:42 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Премьер-министр Израиля назвал антисемитизм "пожалуй, самой старой из всех человеческих неприязней"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в странах Запада в последнее время резко возросли антисемитские настроения. Такое мнение он выразил, выступая перед послами иностранных государств в музейно-исследовательском центре изучения Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.

"Антисемитизм, который является, пожалуй, самой старой из всех человеческих неприязней, возрождается на просвещенном Западе, - сказал Нетаньяху на памятной церемонии в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста. - То, что мы видим в европейских столицах, просто невероятно: подъем антисемитизма, возрождение антисемитизма, которые происходят там сейчас только немногие могли себе представить всего лишь несколько лет назад". Высказывания Нетаньяху на церемонии распространила его канцелярия.

В результате действий нацистов и их пособников во время Второй мировой войны "всего за несколько лет 6 млн евреев были стерты с лица Земли, буквально сожжены", сказал Нетаньяху. "Дьявольские силы построили целую индустрию массового уничтожения", - подчеркнул он.

"Когда мы вспоминаем всех ушедших, когда мы вспоминаем об этом преступлении, мы никогда не должны забывать о корнях этой величайшей катастрофы - о ненасытной ненависти к еврейскому народу", - подчеркнул Нетаньяху. "Эта ненависть завершилась убийством, но начиналась она с нетерпимости, - продолжил премьер. - Холокост остался позади нас в истории, слава Богу, но ненависть и нетерпимость остались".

День памяти жертв Холокоста был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами еще более 90 государств.

Комплекс Яд Вашем расположен на Холме памяти близ горы Герцля в Иерусалиме. Он представляет собой обширную территорию, пересеченную аллеями, которые ведут к музеям, выставкам, мемориалам, архивам и памятникам, посвященным жертвам Холокоста. Комплекс был создан в 1953 году по решению израильского парламента в знак вечной скорби о жертвах Холокоста.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
2
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
3
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
4
Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"
5
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
6
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
7
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
Темы дня
Реклама