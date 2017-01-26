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Трамп считает, что мир долгие годы несправедливо относился к США

Международная панорама
26 января, 23:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Президент США заявил, что Америку "мир "доил" многие годы", но больше этого не будет
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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Международное сообщество в течение многих лет несправедливо обходилось с Соединенными Штатами, пользуясь их слабыми местами. Такое мнение выразил, выступая на совещании руководства американской Республиканской партии в Филадельфии (штат Пенсильвания), президент США Дональд Трамп.

"Мир "доил" нас многие годы. Больше этого не будет", - утверждал Трамп. При этом он в очередной раз пообещал, что отныне американское правительство будет концентрировать внимание главным образом на решении собственных проблем США.

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Трамп также в очередной раз обрушился с критикой на американскую прессу, выразив мнение, что "ничего справедливого" в ее деятельности нет.

Кроме того, президент прогнозировал, что работа Конгресса США, приступившего к работе 3 января и находящегося под контролем республиканцев, будет благодаря взаимодействию с исполнительной ветвью власти "самой напряженной в течение десятилетий, а может быть и вообще за всю историю".

Глава вашингтонской администрации подчеркнул намерение добиваться отмены реформы здравоохранения, проведенной предыдущим американским президентом Бараком Обамой, а также стремление гарантировать, что в выборах в США не могут принимать участия лица, не имеющие права голоса. "Если бы мы ждали два года", то произошел бы резкий рост цен на медицинскую страховку в США, "никто бы не был в состоянии ее себе позволить", считает Трамп. Он охарактеризовал реформу медстрахования, реализованную демократом Обамой, как "катастрофу".

Конкретики, касающейся возможного контроля на выборах, президент не привел, ограничившись заверением в том, что власти "защитят голоса американских граждан".

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