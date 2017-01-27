Трамп введет налог на товары из Мексики для финансирования постройки стены

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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп введет налог в 20% на весь импорт из Мексики, чтобы при помощи собранных средств оплатить постройку стены на южной границе Соединенных Штатов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"Сделав это, мы сможем получать по $10 млрд в год и легко оплатить стену только при поморщи одного этого механизма. Это действительно станет источником финансирования", - сказал он.
Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". По словам Спайсера, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом". Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.