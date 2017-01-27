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Мэй: с Москвой нужно взаимодействовать, но быть настороже

Международная панорама
27 января, 1:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Премьер Великобритании добавила, что взаимодействовать с РФ надо с "позиции силы"
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НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Конфликт между Россией и Западом не является неизбежным, возврат к холодной войне можно избежать, с Москвой надо взаимодействовать с "позиции силы". Такой подход изложила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совещании руководства Республиканской партии США в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

Взаимодействовать, но быть настороже

По оценке главы правительства, в подходе к отношениям с Россией "следует обращаться к примеру (40-го президента США - прим. ТАСС) Рональда Рейгана, который во время переговоров с (первым президентом СССР - прим. ТАСС) Михаилом Горбачевым придерживался принципа: "доверяй, но проверяй".

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"С президентом Владимиром Путиным я бы посоветовала взаимодействовать, но быть настороже", - сказала Мэй.

"В плане конфликта между Россией и Западом нет ничего неизбежного. И нет неизбежности в перспективе возврата к дням холодной войны. Однако нам нужно взаимодействовать с Россией с позиции силы, - продолжала премьер. - Нам следует выстраивать отношения, системы и процессы так, чтобы возможности сотрудничества преобладали над угрозой конфликта".

Она упомянула воссоединение Крыма с РФ и призвала также "давать заверения соседним с Россией государствам, что их безопасность не находилась под вопросом".

Зона интересов и соседи России

Премьер обвинила руководство России в том, что оно "заявило о включении Восточной Европы в зону своих интересов". Мэй в связи с этим призвала не соглашаться на такую постановку вопроса и "не подрывать таким образом свободу, привнесенную Рональдом Рейганом и (71-м премьер-министром Великобритании - прим. ТАСС) Маргарет Тэтчер".

Президент США Дональд Трамп и до выборов, и после них выражал твердое намерение поладить с Россией. От этой позиции он не отступал, невзирая на нападки со стороны своих политических оппонентов-демократов и даже ястребиного крыла собственной Республиканской партии.

Российское руководство, со своей стороны, много раз подтверждало, что конструктивный подход Вашингтона к выстраиванию двусторонних отношений нашел бы в Москве полное понимание и встречную готовность к сотрудничеству.

Переговоры Мэй с Трампом состоятся в Белом доме 27 января. Ранее в интервью вещательной корпорации Би-би-си глава британского кабинета проинформировала, что на этой встрече также будут обсуждены ситуация в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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