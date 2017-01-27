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В США сторонник ИГ приговорен к 20 годам за намерение совершить теракт в канун Нового года

Международная панорама
27 января, 1:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Эмануэль Латчман хотел напасть на посетителей одного из баров или ресторанов в городе Рочестер
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НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американец, обвиненный в сговоре с целью оказания поддержки экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), приговорен к 20 годам тюрьмы. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Министерства юстиции США.

По данным следствия, 26-летний житель штата Нью-Йорк Эмануэль Латчман собирался совершить вооруженное нападение на посетителей одного из баров или ресторанов, расположенных в городе Рочестер в канун 2016 года. Власти США также выяснили, что он хотел отправиться на Ближний Восток и присоединиться к ИГ. Кроме того, следствие узнало, что мужчина вступил в онлайн-переписку с одним из членов ИГ, который давал ему указания.

В декабре 2015 года Латчман рассказал о своих планах неким лицам, которые сотрудничали с ФБР, отметили в Минюсте США. "Латчман заявлял о решительной поддержке ИГ и о своем желании перебраться за рубеж, чтобы примкнуть к группировке", - говорится в сообщении ведомства.

Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил сторонника ИГ к максимально возможному наказанию, которое ему грозило по предъявленным обвинениям.

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