Франция готова обсудить с США создание зон безопасности в Сирии

ООН, 27 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Франция готова обсуждать с администрацией США идею создания в Сирии безопасных зон для беженцев. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель европейской страны при ООН Франсуа Делаттр.

"Что касается зон безопасности, мы были открыты для этой идеи с тех пор, как она начала витать несколько месяцев и даже лет назад. Мы в курсе трудностей, с которыми связана ее реализация, но мы готовы работать с американской администрацией и со всеми нашими партнерами, чтобы понять, осуществима ли эта идея. Франция всегда была открыта в этом отношении", - сказал дипломат.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что "абсолютно точно создаст зоны безопасности в Сирии". По его мнению, "Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам" беженцев попасть в Германию и другие европейские страны. "Это катастрофа, то, что происходит там (в Европе), и я не хочу, чтобы это произошло" и в США, сказал президент.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Трамп в скором времени может подписать указ о создании в Сирии безопасных зон для гражданского населения. "Госсекретарь при взаимодействии с министром обороны в течение 90 дней с момента подписания данного указа должен представить план введения безопасных зон в Сирии и в примыкающих к ней районах, где сирийские жители, покинувшие свою родину, смогут дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны", - говорилось в тексте документа, попавшего в распоряжение агентства.

В Кремле отреагировали на эту инициативу Вашингтона призывом просчитать возможные последствия организации зон безопасности в Сирии. "Важно, чтобы это не усугубило ситуацию с беженцами", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Следовало бы просчитать все возможные последствия", - подчеркнул он.

На вопрос о том, советовались ли США с Россией перед тем, как заявить о таком решении, Песков ответил отрицательно. "С российской стороной американские партнеры не советовались", - отметил он.