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Трамп намерен построить стену за счет налогов на импорт из Мексики

Международная панорама
27 января, 1:19 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Ранее президент США подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно"
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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп введет налог в 20% на импорт из Мексики, чтобы при помощи собранных средств оплатить постройку стены на южной границе Соединенных Штатов. Об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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"Сейчас политика нашей страны заключается в том, чтобы облагать налогом экспорт, позволяя импорту свободно пересекать границу, что просто смешно", - отметил он, уточнив, что речь идет о введении 20% налога на торговый баланс, который составляет около $50 млрд.

"Сделав это, мы сможем получать по $10 млрд в год и легко оплатить стену только при помощи одного этого механизма. Это действительно станет источником финансирования", - сказал Спайсер. Он также заметил, что такую практику применяют 160 стран.

Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". По словам Спайсера, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом".

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

Мексика на данный момент занимает третье место в числе торговых партнеров страны. В 2015 году объем американского экспорта составил $236 млрд. В США из Мексики было ввезено товаров на $295 млрд.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд
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