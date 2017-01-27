Mediafax: экс-президент Румынии подал в суд на президента Молдавии

БУХАРЕСТ, 27 января. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску подал в суд на президента Молдавии Игоря Додона за то, что он "самоуправно" лишил его молдавского гражданства. Об этом сообщил агентству Mediafax адвокат бывшего главы румынского государства Андрей Бивол, который сообщил, что иск был подан в молдавский Верховный суд.

"Сегодня мы зарегистрировали иск в Верховном суде, как предусматривает молдавский закон о гражданстве, - сказал он. - Мы считаем, что Траян Бэсеску был лишен гражданства самоуправно, это решение противоречит принципам и процедурам, которые предусмотрены законом о гражданстве и Европейской конвенции о гражданстве", - заявил Бивол.

"Согласно молдавскому законодательству, поданные документы должны за 24 часа попасть к членам судейской коллегии, после чего за пять дней должно быть вынесено решение", - пояснил адвокат экс-президента. По его словам, в молдавской судебной практике нет прецедента подобного разбирательства.

Додон 3 января подписал декрет о лишении Бэсеску гражданства Молдавии, которое, по его мнению, было предоставлено в незаконном порядке. В администрации главы молдавского государства пояснили, что гражданство нельзя предоставлять в случае причастности просителя к терроризму, деятельности, направленной на подрыв государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. В ведомстве также отметили, что Бэсеску обвиняется в коррупции и проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам в Румынии.