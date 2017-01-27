Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Mediafax: экс-президент Румынии подал в суд на президента Молдавии

Международная панорама
27 января, 1:46 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов
Ранее Игорь Додон лишил Траяна Бэсеску молдавского гражданства
Поделиться
Материал из 1 страницы

БУХАРЕСТ, 27 января. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску подал в суд на президента Молдавии Игоря Додона за то, что он "самоуправно" лишил его молдавского гражданства. Об этом сообщил агентству Mediafax адвокат бывшего главы румынского государства Андрей Бивол, который сообщил, что иск был подан в молдавский Верховный суд.

Смотрите также

Молдавский депутат оспорил в суде указ президента страны о лишении гражданства Бэсеску
Бывший президент Молдавии поддержал решение лишить гражданства страны экс-главу Румынии
Игорь Додон лишил молдавского гражданства экс-главу Румынии Траяна Бэсеску

"Сегодня мы зарегистрировали иск в Верховном суде, как предусматривает молдавский закон о гражданстве, - сказал он. - Мы считаем, что Траян Бэсеску был лишен гражданства самоуправно, это решение противоречит принципам и процедурам, которые предусмотрены законом о гражданстве и Европейской конвенции о гражданстве", - заявил Бивол.

"Согласно молдавскому законодательству, поданные документы должны за 24 часа попасть к членам судейской коллегии, после чего за пять дней должно быть вынесено решение", - пояснил адвокат экс-президента. По его словам, в молдавской судебной практике нет прецедента подобного разбирательства.

Додон 3 января подписал декрет о лишении Бэсеску гражданства Молдавии, которое, по его мнению, было предоставлено в незаконном порядке. В администрации главы молдавского государства пояснили, что гражданство нельзя предоставлять в случае причастности просителя к терроризму, деятельности, направленной на подрыв государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. В ведомстве также отметили, что Бэсеску обвиняется в коррупции и проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам в Румынии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Румыния Молдавия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
2
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
3
Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"
4
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
7
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
Темы дня
Реклама