THR: Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший президент США Барак Обама может получить за свои мемуары $20 млн или больше. Такую оценку дала журналу The Hollywood Reporter Эстер Ньюберг, руководитель издательской группы профильного подразделения агентства International Creative Management Partners, которое работает с творческим личностями из индустрии кино, телевидения, музыки, литературы и развлечений.

"Нет никаких сомнений в том, что воспоминания Обамы будут оценены дороже, чем у любого другого президента", - сказала она.

Согласно публикации, эту оценку разделяет и историк из Принстонского университета Джулиан Зелизер, изучающий институт президентства в США.

На его взгляд, к Обаме интерес выше, чем к его предшественникам, "как со стороны консерваторов, которые его реально ненавидят, так и со стороны либералов, горячо восхищающихся тем, что он сделал". Зелизер считает, что Обаме за книгу предложат больше, чем Биллу Клинтону или Джорджу Бушу-младшему.

Последний в свое время получил $7 млн за книгу "Ключевые решения", вышедшую в 2010 году и разошедшуюся тиражом более 2,6 млн экземпляров. Клинтон же получил рекордные для американских экс-президентов 15 млн долларов за мемуары "Моя жизнь", вышедшие в свет в 2001 году тиражом в 2,2 млн экземпляров.

Как отмечает The Hollywood Reporter, писать книгу Обаме будет помогать его бывший спичрайтер Коди Кинан. Экс-президент ранее назвал работу над воспоминаниями своим "главным приоритетом".

Журнал не исключает, что за перо возьмется и бывшая первая леди Мишель Обама. Ньюберг считает, что она "без труда" получила бы за книгу больше, чем Хиллари Клинтон, заработавшая на своей автобиографии "Живая история" $8 млн.

Профессор-историк из Вирджинского университета Брайан Балог, говоря о Мишель Обаме, отметил, что о ней мир пока слышал немного: "И он-то больше не будет баллотироваться в президенты, а вот она...".