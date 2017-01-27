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WFB: противники Трампа работают с Facebook для искоренения пропаганды

Международная панорама
27 января, 2:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Представитель Демпартии Дэвид Брок также намерен создать ресурс для дискредитации нового президента США
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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Продемократическая общественная организация Media Matters for America, (MMA) "закулисно" работает с компанией Facebook, помогая той выявлять и искоренять пропаганду и выдуманные новости. Консервативное сетевое издание Washington Free Beacon сообщило об этом в четверг со ссылкой на презентационные материалы самой MMA, использовавшиеся в прошлые выходные дни на совещании спонсоров Демократической партии США в штате Флорида.

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"Мы закулисно взаимодействуем с руководством Facebook, делясь своим опытом и предлагая свои соображения для выработки осмысленных решений", - указывалось в этих документах.

Внимание к ним обусловлено не только тем, что Facebook обладает огромными потенциальными возможностями влияния на общественное мнение через свою глобальную социальную сеть. Закулисным советчиком ее в данном случае выступает известный функционер Демпартии Дэвид Брок, создатель MMA. На том же совещании во Флориде он обсуждал со спонсорами свой новый проект по созданию сетевого ресурса Shareblue для дискредитации нового президента США республиканца Дональда Трампа.

По свидетельству Washington Free Beacon, общий смысл начинания состоит в том, чтобы создать "цифровое средство нападения" для "делегитимизации президентства Трампа путем придания большей смелости оппозиции". Для этого главу государства предлагается "изображать слабым и тонкокожим неудачником", легко поддающимся на провокации. Авторы инициативы требуют "бить в барабан по поводу того, что у него нет мандата, что он проиграл по общему числу голосов избирателей, что он наименее популярный избранный президент в современной американской истории". Еще один "редакционный приоритет" нового сетевого ресурса заключается в "непрестанном освещении влияния (президента РФ) Владимира Путина и России на Трампа и его администрацию".

Бюджет проекта на 2017 год установлен в размере $2 млн.

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