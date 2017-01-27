США и Мексика будут поддерживать контакт после отмены визита Ньето

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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти США и Мексики совместно приняли решение об отмене визита в Вашингтон президента Энрике Пеньи Ньето, страны продолжат вести диалог. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"Решение об отмене было взаимным. Мы находимся в постоянном контакте с правительством Мексики", - сказал он, напомнив, что на этой неделе американскую столицу посетили мексиканские министры.
"Думаю, мы вместе приняли решение отменить эти встречи, поддерживая при этом каналы для коммуникации открытыми", - резюмировал представитель администрации США.
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно".
По словам Спайсера, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом".
Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.
В четверг мексиканский лидер объявил, что не поедет в США для встречи с Трампом.