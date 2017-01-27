Япония и Великобритания подписали соглашение о расширении оборонного сотрудничества

ТОКИО, 27 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония и Великобритания заключили Соглашение о поставках и техническом обслуживании (ACSA), которое расширит оборонное сотрудничество между двумя странами, в том числе во время проведения совместных маневров. Как сообщило японское внешнеполитическое ведомство, церемония подписания прошла в Лондоне, в ней приняли участие глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон и посол Японии в Великобритании Кодзи Цуруока.

"Соглашение ACSA позволит силам Японии и Великобритании эффективно проводить снабжение и материально-техническое обслуживание. Расширение оборонного сотрудничества внесет вклад в обеспечение безопасности в мире", - отмечается в сообщении японского МИД.

В настоящее время Япония имеет действующее соглашение ACSA с США и Австралией. Этот документ расцениваются как составная часть предпринимаемых Токио мер в обеспечение безопасности. Япония также ведет переговоры с целью подписания аналогичного договора с Канадой и Новой Зеландией.

В марте прошлого года в Японии вступил в силу закон о расширении полномочий Национальных сил самообороны, позволяющий их бойцам впервые с окончания Второй мировой войны участвовать в боевых действиях для защиты "дружественных стран", даже если Япония при этом не подвергается нападению. Согласно этому документу, с Японии снимается ряд ограничений на действия при операциях в составе сил ООН за рубежом, в ходе которых японские военные ранее практически не имели права на применение оружия. Закон также разрешает подразделениям оказывать логистическую поддержку не только США, но и войскам других "дружественных стран", круг которых не определен.