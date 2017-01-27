Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников

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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия сегодня разрабатывает различные средства для уничтожения спутников в космосе, включая лазерное оружие. С таким утверждением на этой неделе выступил глава Стратегического командования вооруженных сил США (СТРАТКОМ), генерал ВВС Джон Хайтен, сообщила в четверг пресс-служба Пентагона.
"Нам нужно сдерживать плохое поведение в космосе и мы также должны не допускать конфликтов в космическом пространстве", - сказал он в Станфордском университете (штат Калифорния). В качестве основных противников он обозначил Китай и Россию, которые, по его словам, создают военные системы для вывода на околоземную орбиту, а также средства для их применения с земли.
По словам Хайтена, Россия, разработавшая оружие для уничтожения спутников еще в 80-х годах, сегодня продолжает разработку подобных вооружений, включая лазеры для применения в космосе и "другие возможности, которые будут представлять угрозу для наших спутников, многие из них (в случае разрушения) превратятся в мусор". Это, в свою очередь, осложнит доступ в космос.
"Не в столь отдаленном будущем они (КНР и РФ) смогут использовать эти средства, чтобы угрожать любому аппарату, который у нас есть в космосе. Мы должны предотвратить это, лучший способ остановить войну - это быть готовыми к войне. Соединенные Штаты намерены сделать это, мы сделаем так, что все будут знать о нашей готовности к войне", - добавил глава СТРАТКОМ.