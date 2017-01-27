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Представители МИД Японии и РФ 1 февраля обсудят деятельность на Курилах

Международная панорама
27 января, 5:00 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
С японской стороны в консультациях примет участие замминистра иностранных дел Такэо Акиба, Россию будет представлять заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов
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ТОКИО, 27 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Представители внешнеполитических ведомств Японии и России на консультациях в Москве 1 февраля обсудят возможность проведения совместной экономической деятельности на южной части Курильских островов. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Японии Фумио Кисида.

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"Чтобы продвинуться в вопросе заключения мирного договора, мы намерены провести конструктивный обмен мнениями по двусторонним отношениям, совместной экономической деятельности на четырех островах и свободному посещению их бывшими жителями", - сказал министр.

Он также подтвердил, что с японской стороны в консультациях примет участие заместитель министра иностранных дел Такэо Акиба, который, как отмечала ранее газета "Асахи", сменит Тикахито Хараду на посту специального представителя правительства Японии по отношениям с РФ. Российскую сторону на них будет представлять заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.

Первый за 11 лет визит президента РФ Владимира Путина в Японию, который состоялся 15-16 декабря прошлого года, был посвящен мирному договору и проблеме, связанной с Курильскими островами, а также двустороннему экономическому сотрудничеству. По итогам встреч Путин и японский премьер- министр Синдзо Абэ приняли совместное заявление, в котором отметили, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на этих островах.

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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