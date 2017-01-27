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Руководство американского порта Форт-Лодердейла отказалось от соглашения с Кубой

Международная панорама
27 января, 5:33 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Игорь Покутний
Ранее губернатор-республиканец Рик Скотт пригрозил урезать финансирование морских терминалов, которые решатся вести дела с островом
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ГАВАНА, 27 января. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Руководство американского порта Эверглейдс города Форт- Лодердейл штата Форида отменило намечавшееся на этой неделе подписание соглашения о сотрудничестве с Кубой. Об этом в четверг в вечернем выпуске новостей сообщило государственное телевидение карибского государства. Решение принято после того, как губернатор-республиканец этого штата Рик Скотт пригрозил урезать финансирование морских терминалов, которые решатся вести дела с островом.

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Отказ от сотрудничества последовал на следующий день после прибытия в порт первого груза с кубинским древесным углем после более чем 50 лет экономической, торговой и финансовой блокады острова со стороны Соединенных Штатов.

В среду губернатор Скотт на своей странице в Twitter рекомендовал законодателям "ограничить государственные ресурсы для портов, которые ведут дела" с соседней страной.

На этой неделе делегация острова Свободы планировала встретиться для подписания соглашения с представителями порта Эверглейдс, а затем и с руководителями портового хозяйства городов Палм-Бич и Тампа во Флориде, а также города Норфолк штата Вирджиния. Подготовка подписания меморандума о взаимопонимании с Кубой велась с мая 2016 года.

В настоящее время американские власти разрешают экспортировать на Кубу лишь грузы в гуманитарных целях. При этом большинство из них оформляются через порты Флориды. В связи с угрозами губернатора Скотта теперь неясна судьба кубинских поставок угля.

В течение десятилетий торговля с Кубой находилась под запретом, но недавно такая возможность была предоставлена благодаря изданию исполнительного указа бывшим президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. В то же время угрозы Скотта не запрещают судам других государств, торгующих с Кубой, входить в порты Флориды.

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