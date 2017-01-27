Mainichi: Абэ и Трамп могут обсудить двустороннее торговое соглашение вместо ТТП

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ТОКИО, 27 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Правительство Японии приступило к рассмотрению варианта начала переговоров с США с целью заключения двустороннего торгового соглашения из-за отказа американской стороны от участия в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Как сообщает газета Mainichi Shimbun, эта тема может быть затронута на встрече японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа.
В этом случае Токио, как и на переговорах по ТТП, намерен сделать основной акцент на обеспечении защиты производимой внутри страны сельскохозяйственной продукции, включая рис, за счет установления квот на импорт, отмечает издание.
Ранее глава японского правительства заявлял, что хотел бы добиться от Трампа понимания стратегических и экономических преимуществ соглашения о ТТП. Эта тема, наряду с развитием японо-американского альянса, должна была стать главной на встрече лидеров двух стран, которая, по данным японских СМИ, должна пройти 10 февраля в Вашингтоне.
Соглашение о создании ТТП подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония. Принципиальная договоренность сформировать этот торговый блок была достигнута в октябре 2015 года в американском городе Атланта (штат Джорджия). На долю стран, входящих в ТТП, приходится почти 40% мирового ВВП и более четверти оборота мировой торговли.