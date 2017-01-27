Десять истребителей F-35B переброшены на авиабазу США Ивакуни в Японии

ТОКИО, 27 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. США завершили переброску 10 своих новейших многоцелевых истребителей пятого поколения F-35B на базу авиации морской пехоты Ивакуни на юго-западе главного японского острова Хонсю. Все самолеты прибыли в текущем месяце, сообщил муниципалитет города Ивакуни, в черте которого находится этот военный объект.

Ранее сообщалось, что на ту же базу осенью нынешнего года начнется переброска палубной авиации американского атомного авианосца Ronald Reagan, базирующегося в Йокосуке у входа в Токийский залив. Передислокация будет проходить в несколько этапов и завершится в мае 2018 года. Речь идет о 61 самолете, включая истребители F/A-18 и самолеты радиолокационного обнаружения E-2C.

Они будут переведены с базы ВВС Ацуги в примыкающей к Токио префектуре Канагава. Жители этого района много лет требуют убрать эти самолеты, жалуясь на шум от постоянных учений по отработке взлета и посадки на палубу авианосца.

После перевода этой группировки с членами семей численность американского контингента в районе базы Ивакуни превысит 10 тысяч человек, что составит более 10% от местного населения.