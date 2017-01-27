Министры обороны США и Израиля обсудили проблемы Ближнего Востока

"Голден Стэйт" получил наибольшее представительство на Матче звезд НБАСпорт 27 января, 4:30
В Facebook появилась функция входа в соцсеть с помощью электронного ключаОбщество 27 января, 3:46
Клуб "Тампа-Бэй" обменял российского хоккеиста Нестерова в "Монреаль"Спорт 27 января, 3:38
Продолжение гегемонии: пара Тарасова и Морозов завоевала золото ЧЕ по фигурному катаниюСпорт 27 января, 3:15
Тренер "Коламбуса" Торторелла не примет участия в Матче звезд НХЛСпорт 27 января, 3:00
THR: Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млнМеждународная панорама 27 января, 2:25
Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира по гандболуСпорт 27 января, 2:20
ФК "Барселона" разгромил "Реал Сосьедад" и вышел в полуфинал Кубка ИспанииСпорт 27 января, 2:00
Фигуристка Столбова назвала случайностью падения на ЧЕСпорт 27 января, 1:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом, стороны обсудили вопросы сотрудничества и проблемы ближневосточного региона. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.
По его словам, Мэттис хотел "подчеркнуть свою неизменную приверженность безопасности Израиля". Более того, новый шеф Пентагона намеривается "развивать американо-израильские отношения в оборонной сфере".
Министры "обсудили вызовы региональной безопасности на Ближнем Востоке и необходимость разработать совместные подходы к решению проблем региона", продолжил Дэвис.
"Обе стороны подтвердили свою приверженность военному сотрудничеству США и Израиля, выразив надежду на встречу в будущем", - резюмировал он.