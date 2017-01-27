Министры обороны США и Израиля обсудили проблемы Ближнего Востока

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом, стороны обсудили вопросы сотрудничества и проблемы ближневосточного региона. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

По его словам, Мэттис хотел "подчеркнуть свою неизменную приверженность безопасности Израиля". Более того, новый шеф Пентагона намеривается "развивать американо-израильские отношения в оборонной сфере".

Министры "обсудили вызовы региональной безопасности на Ближнем Востоке и необходимость разработать совместные подходы к решению проблем региона", продолжил Дэвис.

"Обе стороны подтвердили свою приверженность военному сотрудничеству США и Израиля, выразив надежду на встречу в будущем", - резюмировал он.