Глава МИД Японии рассчитывает встретиться с Лавровым на заседании министров G20

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ТОКИО, 27 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках министерской встречи G20 в Бонне 16-17 февраля. Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио.
"В последнее время ряд министров сменился, и мы должны использовать такие возможности для налаживания контактов. Что касается двусторонней встречи с министром Лавровым, то для начала необходимо окончательно подтвердить сможем ли мы оба там присутствовать. Если да, тогда, безусловно, есть возможность для встречи", - сказал он.
Глава МИД Японии также выразил намерение в кратчайшие сроки провести переговоры с кандидатом на пост госсекретаря США Рексом Тиллерсоном.