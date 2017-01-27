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Глава МИД Японии рассчитывает встретиться с Лавровым на заседании министров G20

Международная панорама
27 января, 6:35 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
В то же время представитель Японии выразил намерение провести переговоры с кандидатом на пост госсекретаря США Рексом Тиллерсоном
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ТОКИО, 27 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках министерской встречи G20 в Бонне 16-17 февраля. Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио.

"В последнее время ряд министров сменился, и мы должны использовать такие возможности для налаживания контактов. Что касается двусторонней встречи с министром Лавровым, то для начала необходимо окончательно подтвердить сможем ли мы оба там присутствовать. Если да, тогда, безусловно, есть возможность для встречи", - сказал он.

Глава МИД Японии также выразил намерение в кратчайшие сроки провести переговоры с кандидатом на пост госсекретаря США Рексом Тиллерсоном.

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