Fox: Трамп признал, что может сдержать не все данные до выборов обещания

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НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп полагает, что сможет сдержать большую часть, однако не все обещания, которые он давал во время предвыборной кампании.
Об этом новый хозяин Белого дома заявил в интервью телекомпании Fox News, которое вышло в эфир в четверг.
"Я сдержу столько обещаний, сколько смогу. Политика - трудная вещь", - отметил Трамп.
Он пояснил, что помешать выполнить все задуманное ему может противодействие со стороны оппозиции.