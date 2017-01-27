Fox: Трамп признал, что может сдержать не все данные до выборов обещания

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп полагает, что сможет сдержать большую часть, однако не все обещания, которые он давал во время предвыборной кампании.

Об этом новый хозяин Белого дома заявил в интервью телекомпании Fox News, которое вышло в эфир в четверг.

"Я сдержу столько обещаний, сколько смогу. Политика - трудная вещь", - отметил Трамп.

Он пояснил, что помешать выполнить все задуманное ему может противодействие со стороны оппозиции.