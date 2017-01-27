Трамп полагает, что американские СМИ пытаются несправедливо обвинить его в расизме

Гол Кучерова не спас клуб НХЛ "Тампа-Бэй" от проигрыша "Флориде"Спорт 27 января, 7:05
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с ПутинымМеждународная панорама 27 января, 6:48
Облачно и до минус 6 градусов будет в столичном регионеМосква 27 января, 6:25
Fox: Трамп признал, что может сдержать не все данные до выборов обещанияМеждународная панорама 27 января, 6:24
Шайба Любимова принесла "Филадельфии" победу в матче НХЛ против "Торонто"Спорт 27 января, 6:19
Голы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Нью-Джерси" в НХЛСпорт 27 января, 5:56
"Голден Стэйт" получил наибольшее представительство на Матче звезд НБАСпорт 27 января, 4:30
В Facebook появилась функция входа в соцсеть с помощью электронного ключаОбщество 27 января, 3:46
Клуб "Тампа-Бэй" обменял российского хоккеиста Нестерова в "Монреаль"Спорт 27 января, 3:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп считает, что многие американские СМИ пытаются несправедливо обвинить его в расизме. Об этом новый хозяин Белого дома заявил в интервью телекомпании Fox News, которое вышло в эфир в четверг.
Трамп напомнил, что ранее журналисты сообщили, будто бы после его инаугурации из Овального кабинета в Белом доме убрали бюст одного из самых известных в стране борцов за права темнокожих - Мартина Лютера Кинга. "Это очень серьезное обвинение, - подчеркнул новый американский лидер. - Они не просто говорят, что я убрал бюст, они говорят, что я расист".
"Я тогда очень разозлился на своих людей, - отметил Трамп. - Я спросил, кто забрал бюст, а они ответили, что никто его не трогал". Президент США констатировал, что после этого СМИ полностью потеряли интерес к данной теме и так и не дали опровержения. Глава американской администрации заверил, что глубоко уважает Кинга и никогда не стал бы убирать его бюст.
Мартин Лютер Кинг является одним из самых известных в США правозащитников. В 1964 году он удостоился Нобелевской премии мира за вклад в движение ненасильственного сопротивления расовому угнетению. Он был первым темнокожим американцем, в честь которого установлен бюст в Большой ротонде Капитолия в Вашингтоне.
Считается, что Кинга в 1968 году застрелил преступник-рецидивист Джеймс Эрл Рэй, бежавший из заключения в штате Миссури. После ареста он сознался в убийстве правозащитника и был приговорен к 99 годам тюрьмы, он скончался в заключении в 1998 году.
Многие эксперты пытались доказать, что убийство было результатом заговора, однако документальных подтверждений эти теории так и не получили.