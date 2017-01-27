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Трамп полагает, что американские СМИ пытаются несправедливо обвинить его в расизме

Международная панорама
27 января, 7:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Ранее журналисты сообщили, что после инаугурации Трампа из Овального кабинета в Белом доме убрали бюст Мартина Лютера Кинга
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НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп считает, что многие американские СМИ пытаются несправедливо обвинить его в расизме. Об этом новый хозяин Белого дома заявил в интервью телекомпании Fox News, которое вышло в эфир в четверг.

Трамп напомнил, что ранее журналисты сообщили, будто бы после его инаугурации из Овального кабинета в Белом доме убрали бюст одного из самых известных в стране борцов за права темнокожих - Мартина Лютера Кинга. "Это очень серьезное обвинение, - подчеркнул новый американский лидер. - Они не просто говорят, что я убрал бюст, они говорят, что я расист".

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"Я тогда очень разозлился на своих людей, - отметил Трамп. - Я спросил, кто забрал бюст, а они ответили, что никто его не трогал". Президент США констатировал, что после этого СМИ полностью потеряли интерес к данной теме и так и не дали опровержения. Глава американской администрации заверил, что глубоко уважает Кинга и никогда не стал бы убирать его бюст.

Мартин Лютер Кинг является одним из самых известных в США правозащитников. В 1964 году он удостоился Нобелевской премии мира за вклад в движение ненасильственного сопротивления расовому угнетению. Он был первым темнокожим американцем, в честь которого установлен бюст в Большой ротонде Капитолия в Вашингтоне.

Считается, что Кинга в 1968 году застрелил преступник-рецидивист Джеймс Эрл Рэй, бежавший из заключения в штате Миссури. После ареста он сознался в убийстве правозащитника и был приговорен к 99 годам тюрьмы, он скончался в заключении в 1998 году.

Многие эксперты пытались доказать, что убийство было результатом заговора, однако документальных подтверждений эти теории так и не получили.

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