CNN назвала дату переговоров Трампа и Путина

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская телекомпания CNN утверждает, что телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в субботу. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте телекомпании в четверг.

CNN отмечает, что эту информацию подтвердил ее источник в администрации. Белый дом пока не ответил на запросы ТАСС о том, планируется ли эта беседа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в четверг, что представители России и США до сих пор не смогли договориться о дате телефонного разговора президентов двух стран. "Пока договоренность о телефонном разговоре не достигнута, не согласована дата телефонного разговора", - сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь говорил, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться после инаугурации нового американского лидера. "Мы надеемся, что президент Путин позвонит президенту Трампу после инаугурации, как только он будет доступен, и поздравит его, это протокольный момент", - сказал он. По его словам, Россия ждет, когда у американской стороны появится время в напряженном графике для такого контакта.

Церемония инаугурации Трампа прошла 20 января.