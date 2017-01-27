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Президент Киргизии утвердил новую конституцию

Международная панорама
27 января, 8:44 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 27, января. /ТАСС
В основной закон внесено около 40 поправок и устранено более 60 неточностей, искажений и противоречий, сообщил Алмазбек Атамбаев
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БИШКЕК, 27 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал в пятницу указ об утверждении новой конституции.

Церемония прошла в присутствии депутатского корпуса парламента, премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, председателей Верховного суда, Конституционной палаты, главы Государственной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Атамбаев отметил, что в основной закон "внесено около 40 поправок, а также устранено более 60 неточностей, искажений и противоречий на государственном и официальном языках".

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