Президент Киргизии утвердил новую конституцию

БИШКЕК, 27 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал в пятницу указ об утверждении новой конституции.

Церемония прошла в присутствии депутатского корпуса парламента, премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, председателей Верховного суда, Конституционной палаты, главы Государственной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Атамбаев отметил, что в основной закон "внесено около 40 поправок, а также устранено более 60 неточностей, искажений и противоречий на государственном и официальном языках".