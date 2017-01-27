Президент Киргизии утвердил новую конституцию

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БИШКЕК, 27 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал в пятницу указ об утверждении новой конституции.
Церемония прошла в присутствии депутатского корпуса парламента, премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, председателей Верховного суда, Конституционной палаты, главы Государственной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Атамбаев отметил, что в основной закон "внесено около 40 поправок, а также устранено более 60 неточностей, искажений и противоречий на государственном и официальном языках".