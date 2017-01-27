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DPA: на родине предков Трампа в Германии отказались объявить его почетным гражданином

Международная панорама
27 января, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Совет коммуны Кальштадт мотивировал свое решение тем, что данное звание ранее никому не присваивалось
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совет коммуны Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) в Германии, откуда в XIX веке эмигрировали бабушка и дедушка Дональда Трампа, отказался присвоить ему статус почетного гражданина. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA.

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По его сведениям, данное решение было принято советом в четверг вечером, о чем сообщил местный бургомистр Томас Яворек, мотивировав это тем, что данное звание еще никогда в коммуне не присваивалось и так останется и впредь.

С инициативой о присвоении звания выступил представитель национально-консервативной партии Германии "Республиканцы" (Republikaner), синонимичной Республиканской партии США, Александр Дитель.

В декабре прошлого года радиостанция Deutsche Welle сообщила о немецких корнях президента США. Дед Дональда Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) появился на свет в деревне Кальштадт в 1869 году и в 1885 году эмигрировал в США.

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