США завершили поставку в Южную Корею 36 ударных вертолетов Apache

СЕУЛ, 27 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея развернула в стране 36 модернизированных ударных вертолетов Apache американского производства. Об этом сообщило министерство национальной обороны.

"Контракт стоимостью $1,6 млрд на поставку 36 вертолетов AH-64E был подписан в 2013 году. Поставка выполнена, машины направлены в войска", - отмечает ведомство. По его данным, теперь на вооружении Южной Кореи находятся в общей сложности 84 вертолета Apache.

Сообщается также, что США к началу февраля разместят в РК 24 ударных вертолета AH-64D.

"Вертолетный батальон будет базироваться на базах Кэмп Хамприс в районе города Пхёнтхэк в 70 км к югу от Сеула, - отмечается в сообщении. - Развертывание в Южной Корее этого подразделения говорит о приверженности США своим обязанностям союзника и позволит еще более укрепить военный альянс двух стран".

Вертолеты Apache в первую очередь предназначены для борьбы с танками и другой бронетехникой. Переброска этих машин в Южную Корею позволит "повысить обороноспособность страны в условиях растущей угрозы со стороны Северной Кореи", отмечает минобороны.