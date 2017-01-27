"Аль-Маядин": не менее 20 человек погибли в результате атаки ИГ в Мосуле

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 27 января. /ТАСС/. По меньшей мере 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети, погибли в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в иракском Мосуле. Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин".
По его данным, боевики ИГ подорвали несколько жилых домов на севере города.
Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.