В Запорожье предлагают переименовать улицу в честь метал-группы Cannibal Corpse

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КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Петиция с просьбой переименовать центральную улицу Каменогорскую на Каннибалкорпскую в честь американской музыкальной группы Cannibal Corpse, название которой переводится как "Труп каннибала", появилась на сайте Запорожского горсовета.
"Инициативная группа обратила внимание на название улицы Каменогорская, которая находится в центральной части города и не имеет никакого отношения к городу Запорожье и даже Запорожской области вообще", - заявил автор обращения Алексей Добряков.
Сообщается, что название "Каннибалкорпская" образовано от сочетания слов Cannibal Corpse - метал-группы, являющейся одним из основателей стиля "грубый дэт-металл". Музыкальный стиль коллектива известен чрезвычайно тяжелым звучанием, тексты песен изобилуют жестокими сценами, а обложки альбомов имеют устрашающий вид.
Автор привел целых восемь аргументов о переименовании, среди которых утверждение, что новое наименование будет легко запомнить, расходы на переименование будут минимальными, "ведь нужно только перекрасить таблички на домах и переставить в них некоторые буквы местами".
Группа происходит из города Буффало, который является центром металлургии, как и Запорожье. Добряков утверждает, что новое название улицы будет мощным толчком в культурной жизни города, развитии музыки и искусства, привлечет внимание на европейском и мировом уровнях в Запорожье, что позволит открыть множество компаний-стартапов и придаст импульс передовым идеям.
На данный момент петицию подписали 99 человек. Для того чтобы местные власти рассмотрели обращение, под ним должно стоять 750 подписей. Местные блогеры призывают подписаться всех знакомых поклонников тяжелой музыки.