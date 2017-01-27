Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Запорожье предлагают переименовать улицу в честь метал-группы Cannibal Corpse

Международная панорама
27 января, 11:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, января. /ТАСС
Речь идет об улице Каменогорской, которую хотят назвать Каннибалкорпской
Поделиться
Материал из 1 страницы
Американская музыкальна группа Cannibal Corpse

Американская музыкальная группа Cannibal Corpse

© Diego Vega/LatinContent/Getty Images

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Петиция с просьбой переименовать центральную улицу Каменогорскую на Каннибалкорпскую в честь американской музыкальной группы Cannibal Corpse, название которой переводится как "Труп каннибала", появилась на сайте Запорожского горсовета.

Смотрите также

На Украине за год в порядке декоммунизации переименовали тысячу населенных пунктов
Кличко подписал постановление о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры
Рада отказалась отменить решение о переименовании Днепропетровска и Комсомольска

"Инициативная группа обратила внимание на название улицы Каменогорская, которая находится в центральной части города и не имеет никакого отношения к городу Запорожье и даже Запорожской области вообще", - заявил автор обращения Алексей Добряков.

Сообщается, что название "Каннибалкорпская" образовано от сочетания слов Cannibal Corpse - метал-группы, являющейся одним из основателей стиля "грубый дэт-металл". Музыкальный стиль коллектива известен чрезвычайно тяжелым звучанием, тексты песен изобилуют жестокими сценами, а обложки альбомов имеют устрашающий вид.

Автор привел целых восемь аргументов о переименовании, среди которых утверждение, что новое наименование будет легко запомнить, расходы на переименование будут минимальными, "ведь нужно только перекрасить таблички на домах и переставить в них некоторые буквы местами".

Смотрите также
Группа Cannibal Corpse
Суд Уфы признал тексты песен группы Cannibal Corpse запрещенными к исполнению в России

Группа происходит из города Буффало, который является центром металлургии, как и Запорожье. Добряков утверждает, что новое название улицы будет мощным толчком в культурной жизни города, развитии музыки и искусства, привлечет внимание на европейском и мировом уровнях в Запорожье, что позволит открыть множество компаний-стартапов и придаст импульс передовым идеям.

На данный момент петицию подписали 99 человек. Для того чтобы местные власти рассмотрели обращение, под ним должно стоять 750 подписей. Местные блогеры призывают подписаться всех знакомых поклонников тяжелой музыки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Обнародованы 10 ранее не публиковавшихся снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
900 дней жизни
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Машина упала в Москву-реку в результате ДТП в центре столицы
3
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
4
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
В Москве электричка сбила трех рабочих, двое из них скончались
7
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января
Темы дня
Реклама