Оппозиция Сирии на встрече с Лавровым получила предложения по конституции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с представителями групп сирийской оппозиции © Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сирийская оппозиция на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым получила российские предложения по будущей сирийской конституции.

Об этом заявил журналистам представитель "каирской платформы" сирийской оппозиции Джихад Макдиси.

"Это не готовый проект, это идеи, которые могли бы лечь в основу конституции", - сказал он.

Другие участники встречи, в том числе представитель "московской группы" Кадри Джамиль и "хмеймимской группы" Илиан Масаад, также подтвердили, что речь идет именно о предложениях по основному закону, а не о готовом проекте конституции.

Ранее Россия представила предложения по конституции Сирии вооруженной оппозиции, принимавшей участие во встрече в Астане 23-24 января.

Шанс создать единую делегацию

Представители сирийской оппозиции надеются на формирование одной делегации к проведению межсирийских переговоров в Женеве, в том числе с участием "эр-риядской группы" (Высший комитет по переговорам). Об этом сообщил лидер "Народного фронта за перемены и освобождение", представитель "московской группы" Кадри Джамиль по итогам встречи сирийской оппозиции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы попытаемся создать единую делегацию, прилагать для этого усилия, - сказал он. - Есть большая надежда на успех".

"Здесь присутствует весь спектр оппозиции за исключением "эр-риядской группы", - продолжил он. - Если говорить о надеждах, то надежды большие".

Джамиль добавил, что в ближайшее время участники встречи с Лавровым займутся изучением переданных Россией предложений по конституции и обсуждением их между собой. При этом он отметил, что в пятницу отдельных координационных встреч представителей оппозиции не планируется.

Встреча Лаврова с сирийской оппозицией продолжалась около двух часов. В ней приняли участие представитель "московской группы" Кадри Джамиль, представитель "астанинской группы" (не путать с участниками встречи в Астане 23-24 января) Ранда Кассис, представители курдской Партии демократического союза Халед Исса и Али Абдесалям, представитель "хмеймимской группы" Илиан Масаад, представитель "каирской группы" Джихад Макдиси, представитель партии "Народная воля" Аля Арафат, генеральный координатор Национального координационного комитета Хасан Абдельсалам, представитель независимой оппозиции Джамаль Сулейман, лидер партии "За строительство государства" Луай Хусейн, заместитель председателя курдского Национального совета Абдельхаким Башар.