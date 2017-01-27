Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Haaretz: полиция Израиля в третий раз допрашивает Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме

Международная панорама
27 января, 12:39 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Премьер-министр страны ранее неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес и назвал кампанию против себя "публичной расправой"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Полиция Израиля проводит третий с начала года допрос премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в рамках расследования дел о злоупотреблениях. Об этом сообщает электронная версия газеты Haaretz.

Смотрите также

СМИ: полиция прибыла в резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме для допроса
СМИ: полиция прибыла в резиденцию Нетаньяху для второго допроса премьера
Нетаньяху заявил, что намерен возглавлять Израиль многие годы

"Полиция осуществляет третий допрос Нетаньяху в рамках расследований о предполагаемой коррупции", - пишет издание.

По данным издания, полицейские "прибыли ранее сегодня в резиденцию премьера в Иерусалиме, где допрашивают Нетаньяху в отношении двух дел". Одно из них касается неправильного оформления получения подарков от двух бизнесменов, второе - предполагаемых попыток воздействия на редакционную политику газеты Yediot Ahronot", отмечает Haaretz. 

Сам Нетаньяху уже неоднократно отвергал все обвинения, которые изначально были озвучены в ряде СМИ. "Против меня ведется грандиозная кампания в СМИ, цель которой - свергнуть возглавляемое мной правительство", - сказал премьер на заседании парламентской фракции руководимой им партии "Ликуд" в середине января. "Я намерен возглавлять "Ликуд" и государство еще многие годы с вашей помощью, друзья, и с помощью Всевышнего", - добавил тогда он.

По словам Нетаньяху, в направленной против него "спланированной кампании участвуют представители прессы, которые выступают не только в роли журналистов, но и следователей, судей и палачей". Он назвал "кампанию против себя "публичной расправой".

Смотрите также
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху опроверг утверждения в СМИ о коррупционных делах против него

"Цель - оказание непрерывного давления на юридического советника правительства и других представителей правоохранительной системы с тем, чтобы было выдвинуто против меня обвинительное заключение", - заявил Нетаньяху. Премьер отметил, что "израильское общество не ведется на эти нападки", а "граждане отлично понимают, что это за игра, и не дают себя обмануть".

В конце декабря прошлого года генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции допросить Нетаньяху в начале 2017 года в рамках расследования двух уголовных дел, детали расследований не разглашаются. Полиция в ходе первой недели года дважды провела допросы Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме. Первый допрос занял более трех часов, второй - более пяти.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
3
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
4
В Симферополе презентовали проект резолюции ООН о нарушениях в Крыму в украинский период
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье
7
Трамп рассказал о санкциях против России, "устаревшей" НАТО и проблемах Ближнего Востока
Темы дня
Реклама