Haaretz: полиция Израиля в третий раз допрашивает Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Полиция Израиля проводит третий с начала года допрос премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в рамках расследования дел о злоупотреблениях. Об этом сообщает электронная версия газеты Haaretz.

"Полиция осуществляет третий допрос Нетаньяху в рамках расследований о предполагаемой коррупции", - пишет издание.

По данным издания, полицейские "прибыли ранее сегодня в резиденцию премьера в Иерусалиме, где допрашивают Нетаньяху в отношении двух дел". Одно из них касается неправильного оформления получения подарков от двух бизнесменов, второе - предполагаемых попыток воздействия на редакционную политику газеты Yediot Ahronot", отмечает Haaretz.

Сам Нетаньяху уже неоднократно отвергал все обвинения, которые изначально были озвучены в ряде СМИ. "Против меня ведется грандиозная кампания в СМИ, цель которой - свергнуть возглавляемое мной правительство", - сказал премьер на заседании парламентской фракции руководимой им партии "Ликуд" в середине января. "Я намерен возглавлять "Ликуд" и государство еще многие годы с вашей помощью, друзья, и с помощью Всевышнего", - добавил тогда он.

По словам Нетаньяху, в направленной против него "спланированной кампании участвуют представители прессы, которые выступают не только в роли журналистов, но и следователей, судей и палачей". Он назвал "кампанию против себя "публичной расправой".

"Цель - оказание непрерывного давления на юридического советника правительства и других представителей правоохранительной системы с тем, чтобы было выдвинуто против меня обвинительное заключение", - заявил Нетаньяху. Премьер отметил, что "израильское общество не ведется на эти нападки", а "граждане отлично понимают, что это за игра, и не дают себя обмануть".

В конце декабря прошлого года генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции допросить Нетаньяху в начале 2017 года в рамках расследования двух уголовных дел, детали расследований не разглашаются. Полиция в ходе первой недели года дважды провела допросы Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме. Первый допрос занял более трех часов, второй - более пяти.