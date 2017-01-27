Президент Болгарии официально представил техническое правительство страны

СОФИЯ, 27 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Президент Болгарии Румен Радев в пятницу официально представил техническое правительство страны. Торжественная церемония состоялась в администрации главы государства.

"Стране необходима безопасность, стабильность и выполнение важнейших задач, которые стоят перед обществом и государством, - отметил Радев, приветствуя новых министров. - Техническое правительство имеет ясно обозначенные приоритеты - обеспечить нормальное функционирование государства до выбора легитимного правительства, проведение честных выборов, а также подготовку Болгарии к председательству в Совете ЕС". Глава государства подчеркнул необходимость "обеспечить гарантии финансовой, социальной и экономической стабильности страны, безопасность и порядок для болгарских граждан".

Техническое правительство возглавил профессор Огнян Герджиков, известный ученый, автор монографий и десятков статей по торговому праву. В период с 2001 по 2005 гг. он был председателем 39-го Народного собрания Болгарии. "Вижу смысл управления в совершенствовании работы органов государственной власти, чтобы они могли помогать людям реализовывать свой потенциал", - отметил Герджиков. На посту главы правительства он обещал сохранить преемственность в работе, сохранив лучшее и исправить сделанные ошибки.

"За последние годы мы стали свидетелями покупки и продажи голосов избирателей. Это недостойно. Сделаем все возможное, чтобы редуцировать эту практику и провести честные и свободные выборы в парламент страны", - подчеркнул Герджиков.

В состав нового болгарского правительства вошли 20 человек. Вице-премьером по вопросам социальной политики и министром здравоохранения назначен Илко Семерджиев, вице- премьером по внутренним делам и одновременно министром обороны - Стефан Янев, вице-премьером по работе с европейскими фондами Малина Крумова, а вице-премьером по подготовке болгарского председательства в Совете ЕС-2018 - Деница Златева. Назначение на пост министра иностранных дел получил Ради Найденов, а министром внутренних дел стал Пламен Узунов.

По оценке политологов, новый президент Болгарии "составил техническое правительство из настоящих экспертов, не обращая внимания на их политическую ориентацию".