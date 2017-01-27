Ален Жюппе не будет выдвигать свою кандидатуру, если Фийон выйдет из предвыборной гонки

ПАРИЖ, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Бывший кандидат на праймериз французских "Республиканцев" Ален Жюппе не намерен вступать в предвыборный марафон на фоне скандала вокруг Франсуа Фийона. Об этом сообщило агентство AFP. "Нет, этого не произойдет. Праймериз состоялись и избиратели выразили свою волю", - заявил Жюппе, выступая в Бордо в пятницу.

Накануне лидер "Республиканцев" на президентских выборах Франсуа Фийон в интервью телеканалу TF-1 отметил: "Единственное, что может помешать мне быть кандидатом, - если будет затронута моя честь, если против меня будет открыто расследование". С подобными заявлениями он выступал и ранее. Однако в среду издание Le Canard enchaîné обвинило супругу Фийона в том, что будучи официально его помощником в Национальном собрании, она "не выполняла никаких конкретных обязанностей", но при этом получала жалованье.

Скандал принял весьма серьезный поворот. В день появления публикации французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении супруги Фийона, чтобы выяснить, была ли ее должность фиктивной, как утверждает газета, или все это относится к категории политических спекуляций. Уже в пятницу следователи должны заслушать первые свидетельские показания в рамках дела, который местные СМИ уже окрестили "Пенелопагейт".

"Хочу сказать, что я не нахожу слов, чтобы описать всю мерзость этого обвинения. Я занимаюсь политикой уже более 30 лет, знаю все правила, знал, что выдвигаясь на президентские выборы, буду вынужден столкнуться с разной клеветой, но не с подобной, не с той, которая состоит в том, чтобы совершить нападки на мою жену, чтобы ударить по мне", - отметил он.

Как объяснил Фийон, его супруга Пенелопа работала в его команде "с самого начала". "С момента моего первого избрания (депутатом) в 1981 году она всегда сопровождала меня в моей общественной жизни, и я даже думаю, что мне не удалось бы пройти весь этот путь без ее поддержки: она правила мои речи, принимала бесчисленное количество людей, с которыми я не могу увидеться, представляла меня на мероприятиях, в общественных организациях, готовила мне обзоры прессы, а главное, она доводила до меня чаяния людей", - отметил он.

Ранее в пятницу Антонен Леви, адвокат Франсуа Фийона передал в прокуратуру документы, свидетельствующие о том, что его супруга действительно выполняла работу в качестве парламентского помощника своего мужа.