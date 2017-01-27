Германия потратила более €21 млрд на беженцев в 2016 году

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БЕРЛИН, 27 января. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Около €21,7 млрд было потрачено из федерального бюджета Германии на нужды, связанные с размещением и интеграцией беженцев. Об этом говорится в ежемесячном отчете министерства финансов страны, который был опубликован 27 января.
Примерно такая же сумма - €21,3 млрд - заложена на 2017 год. При этом больше всего средств - €7,2 млрд будет направлено на устранение причин, по которым иностранцы покидают свои страны. Как правило, это выражается в траншах экономической помощи для проблемных государств.
Для сравнения, на бюрократическую обработку заявлений на получение статуса беженцев, на регистрацию и размещение иностранцев в 2017, как ожидается, будет потрачено €1,3 млрд, а на интеграцию - €2,7 млрд.
В 2016 году в ФРГ прибыли 305 тыс. соискателей статуса беженца, это почти в три раза меньше, чем было в 2015 году. Прогнозы на 2017 год не опубликованы.