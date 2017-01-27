Президент ФРГ назначил Габриэля на пост главы МИД

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БЕРЛИН, 27 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Президент ФРГ Йоахим Гаук уволил с поста министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, назначив главой МИД вице-канцлера и бывшего министра экономики и энергетики Зигмара Габриэля. Об этом говорится в распространенном заявлении.
На должность министра экономики Гаук утвердил Бригитту Циприс, занимавшую до этого должность заместителя главы ведомства.
Штайнмайер, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), ранее был выдвинут кандидатом от правящей в ФРГ коалиции (блок ХДС/ХСС и СДПГ) на пост президента Германии. Выборы состоятся 12 февраля.