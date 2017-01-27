Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент ФРГ назначил Габриэля на пост главы МИД

Международная панорама
27 января, 13:40 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
Йоахим Гаук отстранил от должности министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, который ранее был выдвинут на пост главы государства
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 27 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Президент ФРГ Йоахим Гаук уволил с поста министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, назначив главой МИД вице-канцлера и бывшего министра экономики и энергетики Зигмара Габриэля. Об этом говорится в распространенном заявлении.

Смотрите также

Штайнмайер официально передаст полномочия главы МИД ФРГ Габриэлю 27 января
Зигмар Габриэль готовится занять пост министра иностранных дел ФРГ

На должность министра экономики Гаук утвердил Бригитту Циприс, занимавшую до этого должность заместителя главы ведомства.

Штайнмайер, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), ранее был выдвинут кандидатом от правящей в ФРГ коалиции (блок ХДС/ХСС и СДПГ) на пост президента Германии. Выборы состоятся 12 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
2
Зигмар Габриэль готовится занять пост министра иностранных дел ФРГ
3
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
4
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
5
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
6
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
7
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
Темы дня
Реклама