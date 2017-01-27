Меркель пригласила Порошенко в Берлин обсудить "Минск"

БЕРЛИН, 27 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 30 января в Берлине обсудит с президентом Украины Петром Порошенко выполнение минских договоренностей, а также вопросы энергетики. Об этом сообщила заместитель представителя кабмина Германии Ульрике Деммер.

"Наряду с двусторонними вопросами темами беседы станут продвижение процесса мирного урегулирования и ход выполнения минских договоренностей, - сказала она. - Кроме того, предположительно, будет обсуждаться внутренняя и экономическая ситуация на Украине, отношения с ЕС и вопросы энергетики".