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"Апостроф": Киев готовит закон о реабилитации всех, кто боролся с советской властью

Международная панорама
27 января, 14:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, января. /ТАСС
Законопроект является новой редакцией закона "О реабилитации жертв политических репрессий"
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КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Институт национальной памяти Украины готовит проект закона о реабилитации всех, кто сознательно боролся с советской властью в период существования СССР. Об этом заявил директор института Владимир Вятрович в интервью "Апострофу".

"Еще один закон, к разработке которого мы привлечены, - это новая редакция закона "О реабилитации жертв политических репрессий", - сказал он. Вятрович пояснил, что в новой редакции "будут реабилитированы все те, кто сознательно боролись против советской власти".

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На Украине уже действует закон "О реабилитации жертв политических репрессий", который был принят еще в апреле 1991 года. По словам директора института, согласно ему реабилитированы были только те люди, которые случайно попали под репрессии советской власти. "Те, кто сознательно боролись против советской власти, те, кто бросали вызов советской власти, до сих пор формально считаются преступниками в современной Украине, - отметил он. - Очевидно, что это огромная несправедливость, в первую очередь, в историческом плане, и мы должны это компенсировать".

Втярович выразил надежду, что законопроект будет принятом украинскими парламентариями в текущему году. В Институте национальной памяти убеждены, что принятия данного закона и политика отказа от всего советского искоренит "ностальгию по СССР" среди населения Украины.

В мае 2015 года на Украине был принят пакет законов о декоммунизации. В них осуждается коммунистический строй, а также запрещается советская символика. Переименованию подлежат все объекты, названия которых связаны с именами деятелей СССР и носящие названия, упоминающие коммунизм, советскую власть и ее институты: компартию, комсомол, пионерию. Наиболее резонансным за последнее время стало решение депутатов Рады переименовать Днепропетровск в Днепр, Днепродзержинск в Каменское, а Кировоград стал Кропивницким в честь украинского драматурга Марка Кропивницкого.

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