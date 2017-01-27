New York Post: в деле об угоне самолета в США, длившемся 45 лет, появились новые улики

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Преступник, который в 1971 году захватил самолет американских авиалиний с пассажирами на борту, получил выкуп за освобождение заложников и бесследно скрылся, мог быть работником корпорации Boeing.

Как сообщила газета New York Post, к такому выводу пришли участники независимого расследования, которые, после того как ФБР в июле прошлого года закрыло официальное следствие по этому делу, продолжили попытки установить личность угонщика и выяснить его дальнейшую судьбу.

Захват самолета

В ноябре 1971 года мужчина, которому, по описанию свидетелей, было на вид около 40 лет, назвавшись Д. Б. Купером, поднялся на борт Boeing 727-100 авиакомпании Northwest Airlines, осуществлявшей рейс из Портленда в Сиэтл.

Во время полета он передал стюардессе Флоренции Шафнер записку, в которой сообщил, что в его сумке находится бомба, а самолет захвачен. В записке были изложены и требования: четыре парашюта, заправка самолета и $200 тыс. в обмен на жизни заложников.

Власти решили сотрудничать с угонщиком и выполнить его условия.

Как только лайнер приземлился в аэропорту Сиэтла, его заправили, а угонщику передали деньги и парашюты. После этого Купер отпустил 36 пассажиров, оставив в самолете экипаж и приказав ему лететь в Мексику на предельно низкой скорости и минимальной высоте. Когда самолет поднялся в небо, Купер запер экипаж в кабине. Затем он открыл дверь в хвостовой части лайнера, о чем просигналили датчики в кабине пилотов, и выпрыгнул с парашютом.

Новые улики

ФБР в течение 45 лет вело поиски Купера, однако никаких его следов так и не было обнаружено. Следователи не знали даже настоящее имя преступника и его гражданство.

Однако теперь, благодаря усилиям группы энтузиастов, называющей себя "Гражданские сыщики", в состав которой входят ученые и специалисты в различных областях науки, появилась возможность установить личность угонщика. Как сообщается в докладе, опубликованном на сайте организации, ключом к разгадке стал галстук Купера, который он оставил в самолете. "Этот предмет одежды, как правило, редко подвергается стирке. Однако он, как и любая другая ткань, собирает на себе пыль, которая никогда полностью не удаляется", - объясняют сыщики.

С помощью микроскопа ученые проанализировали более 100 тыс. скопившихся на галстуке частиц пыли. Больше всего исследователей заинтересовало присутствие на нем следов титана, довольно редко встречающегося в те годы металла. На основе этого сыщики сделали вывод, что Купер должен был работать на предприятии, где использовался титан, а таких насчитывалось немного.

Следы ведут в корпорацию Boeing

"Гражданские сыщики" сделали вывод, что преступник мог быть сотрудником Boeing - производителя угнанного им лайнера - и участвовал в разработке сверхзвукового самолета, при строительстве которого используется титан. Эта версия косвенно подтверждается тем, что, по мнению ФБР, угонщик обладал глубокими познаниями в области авиации. В частности, он выбрал для угона модель 727-100 потому, что расположение двигателей и дверей в хвостовой части самолета позволяло без риска для жизни совершить прыжок с парашютом. Кроме того, лайнер мог летать на небольшой скорости.

Вместе с тем, по версии ученых, Купер был не простым рабочим, а инженером или менеджером. В пользу этого говорит факт того, что он посещал производство в галстуке, а также показания стюардессы, с которой преступник вел переговоры. По ее словам, Купер не был похож на распространенный в те годы стереотипный образ угонщика самолетов: его отличала грамотная речь, вежливость и самообладание.

Дело закрыли, но улики сохранили

В 2016 году ФБР прекратило расследование этого преступления после 45 лет безуспешных поисков.

Агенты бюро опросили сотни свидетелей и собрали множество улик. В последние десятилетия следователи применяли самые современные достижения техники в расследовании, но так и не смогли выйти на след преступника.

В ведомстве заявили, что все материалы и вещественные доказательства по делу Купера сохранены, однако следствие возобновится только в случае обнаружения денег или останков самого преступника.