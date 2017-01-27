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"Эспрессо TV": Украина может не погасить $18 млрд иностранных кредитов в 2019 году

Международная панорама
27 января, 15:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, января. /ТАСС
В Нацбанке Украины признались, что иностранные инвесторы не хотят заводить деньги в страну
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Здание Национального банка Украины, Киев

Здание Национального банка Украины, Киев

© EPA/ROMAN PILIPEY

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Украина в 2019 году должна будет отдать около $18 млрд зарубежных кредитов. Об этом заявил член совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман в эфире телеканала "Эспрессо TV".

"В 2019 году мы должны погасить около $18 млрд иностранных займов. Возникает вопрос, где взять эти средства", - признал Фурман.

Он уточнил, что МВФ выдает кредиты Украине со сроком погашения три-пять лет, но выделяет их под очень низкие процентные ставки. Фурман подчеркнул, что такие условия - положительный сигнал для других инвесторов, однако, по его словам, "сегодня никто из иностранных инвесторов, кроме МВФ, не хочет заводить на Украину деньги".

Киев возобновил сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом до $17,5 млрд в сентябре 2016 года после более чем годичного перерыва. По этой программе Украина пока что получила три транша общим объемом $7,62 млрд.

26 января председатель НБУ Валерия Гонтарева заявила, что украинские власти ожидают очередной кредитный транш МВФ в размере $1 млрд в начале февраля. Сроки заседания Совета директоров Международного валютного фонда по Украине пока не определены. Всего НБУ рассчитывает на шесть траншей в 2017 году от МВФ и Европейского союза общим объемом $6 млрд.

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