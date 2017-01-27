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Глава МИД Венгрии: Путин и Орбан обсудят в Будапеште поставки газа после 2021 года

Международная панорама
27 января, 16:11 дата обновления: 27 января, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин начнут обсуждение новых проектов сотрудничества в сфере поставок газа после 2021 года в ходе намеченной на 2 февраля в Будапеште встречи. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает агентство Reuters.

По словам дипломата, Россия не является угрозой для Венгрии и никогда не нападет ни на одну из стран НАТО. Он назвал "бесполезными" санкции Запада в отношении РФ и вновь призвал к их отмене.

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Орбан, Виктор Путин, Владимир Владимирович
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