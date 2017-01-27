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Guardian: Маккейн уверен в отсутствии у Трампа стратегии борьбы с киберугрозами от России

Международная панорама
27 января, 16:23 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Сенатор также заявил, что так как в кибервойнах легче нападать, чем защищаться, противники США находятся впереди
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ЛОНДОН, 27 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Администрация США во главе с Дональдом Трампом не обладает стратегией, позволяющей адекватно противостоять киберугрозам, якобы исходящим от России. Об этом, как пишет в пятницу газета The Guardian, заявил американский сенатор Джон Маккейн во время обсуждения вопроса о том, что РФ будто бы стремится "повлиять на выборы во Франции и европейских странах в ближайшие месяцы".

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В распоряжение издания попала аудиозапись заявления, которое бывший кандидат в президенты, известный своими антироссийскими настроениями, сделал на совещании руководства Республиканской партии в Филадельфии. "Сенатор от Аризоны сказал, что у США "нет политики и стратегии" для противостояния киберугрозам", приписываемым России, пишет The Guardian. По мнению Маккейна, "это один из аспектов противостояния", в котором противники США находятся впереди. "В кибервойнах чертовски легче нападать, чем защищаться", - добавил он.

Сенатор высказал в целом пессимистичный взгляд на внешнеполитические перспективы США в наступившем году. "Я могу привести последовательные, убедительные аргументы, что мир сейчас стал более опасным, чем в любое время на протяжении последних 70 лет. На миропорядок, установленный в 1947-1948 годах, оказывается давление, подобного которому мы не видели", - заявил Маккейн. Он также спрогнозировал, что "президент Трамп, возможно, подвергнется проверке этих сил (которые, по мнению сенатора, несут угрозу упомянутому миропорядку - прим. корр.) по всему миру, будь то северокорейцы, иранцы, китайцы или русские", и выразил надежду, что все его коллеги "поддержат пропорциональный ответ".

Реакция Трампа

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Ранее разведка США опубликовала несекретную часть доклада о якобы имевших место действиях российских хакеров с целью повлиять на исход президентских выборов. В документе утверждается, что конфиденциальные сведения Демократической партии США были переданы организации WikiLeaks, интернет-сайту DCLeaks.com и хакеру Guccifer 2.0 Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России.

Трамп, отвечая на вопрос одного из журналистов по поводу якобы причастности РФ к кибератакам на ряд политических организаций США, сказал: "Что касается хакерских атак, я думаю, это была Россия". "Но кибератаки против нас совершают также и другие страны, другие люди", - добавил Трамп, назвав одним из таких государств Китай. Он также констатировал, что считает хакерские атаки в отношении США недопустимыми. Вместе с тем, он заострил внимание на том, что кибервзлом систем Национального комитета Демократической партии (НКДП) позволил общественности узнать нелицеприятные факты об экс-кандидате на выборах Хиллари Клинтон.

Позиция России

Москва отвергает попытки Вашингтона приписать ей ответственность за предполагаемые кибератаки на демократов в США. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ранее эту тему, обращал внимание на то, что главное - это "суть информации", которую хакеры предоставили обществу. По мнению Путина, "лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку, это значит, что она признала, что хакеры показали правду".

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Разногласия РФ и США в киберпространстве
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