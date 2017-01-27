CBS: советник Трампа рассказала об одной из тем разговора президентов РФ и США

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Борьба с терроризмом станет одной из тем предстоящего 28 января телефонного разговора между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом сообщила в интервью телекомпании CBS советник американского президента Келлиэнн Конуэй.

Путин и Трамп, сказала она, вероятно, обсудят, "как нанести поражение радикальному исламскому терроризму".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор двух лидеров состоится 28 января. При этом он призвал не ждать от разговора Путина и Трампа детального обсуждения всех накопившихся вопросов.

"Это первый телефонный контакт после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится", - сказал журналистам Песков. "Посмотрим, давайте просто наберемся терпения", - призвал он. Песков предпочел не уточнять, какие именно из наиболее актуальных проблем могут обсудить Путин и Трамп.