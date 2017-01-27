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Haaretz: допрос Нетаньяху полицией продолжался три часа

Международная панорама
27 января, 17:04 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Допрос проходил в резиденции премьер-министра Израиля и Иерусалиме
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Полиция Израиля на протяжении трех часов допрашивала премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в рамках расследования дел о злоупотреблениях. Об этом сообщает электронная версия газеты Haaretz.

"Допрос, проходивший в резиденции Нетаньяху в Иерусалиме, продолжался три часа", - пишет издание.

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По данным издания, следователи из подразделения полиции по особо важным делам "Лахав-433" ранее в пятницу "прибыли в резиденцию премьера в Иерусалиме", где "допрашивали Нетаньяху в отношении двух дел". Одно из них касается неправильного оформления получения подарков от двух бизнесменов, второе - предполагаемых попыток воздействия на редакционную политику газеты Yediot Ahronot", отмечает Haaretz.

Сам Нетаньяху уже неоднократно отвергал все обвинения, которые изначально были озвучены в ряде СМИ. "Против меня ведется грандиозная кампания в СМИ, цель которой - свергнуть возглавляемое мной правительство", - сказал премьер в середине января. По словам Нетаньяху, в направленной против него "спланированной кампании участвуют представители прессы, которые выступают не только в роли журналистов, но и следователей, судей и палачей".

Глава правительства назвал эту кампанию направленной против себя "публичной расправой". "Цель - оказание непрерывного давления на юридического советника правительства и других представителей правоохранительной системы с тем, чтобы было выдвинуто против меня обвинительное заключение", - заявил Нетаньяху. Премьер отметил, что "израильское общество не ведется на эти нападки", а "граждане отлично понимают, что это за игра, и не дают себя обмануть".

В конце декабря прошлого года генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции допросить Нетаньяху в начале 2017 года в рамках расследования двух уголовных дел, детали расследований не разглашаются. Полиция в ходе первой недели года дважды провела допросы Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме. Первый допрос занял более трех часов, второй - более пяти.

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