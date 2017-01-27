Fox: советник Трампа заявила о рассмотрении вопроса отмены санкций США против РФ

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Советник президента США Келлиэнн Конуэй подтвердила, что отмена американских санкций против России рассматривается.

"Все это находится на рассмотрении", - заявила она в пятницу телеканалу Fox News. Спрашивали ее о том, будет ли вопрос об отмене санкций "сразу на столе" в ходе предстоящего телефонного разговора лидеров России и США.