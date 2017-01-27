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Fox: советник Трампа заявила о рассмотрении вопроса отмены санкций США против РФ

Международная панорама
27 января, 17:16 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Келлиэнн Конуэй рассказала об этом, когда ее спросили, будет ли вопрос об отмене санкций "сразу на столе" в ходе предстоящего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа
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Президент США Дональд Трамп и его советник Келлиэнн Конуэй

Президент США Дональд Трамп и его советник Келлиэнн Конуэй

© Mark Wilson/Getty Images

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Советник президента США Келлиэнн Конуэй подтвердила, что отмена американских санкций против России рассматривается.

"Все это находится на рассмотрении", - заявила она в пятницу телеканалу Fox News. Спрашивали ее о том, будет ли вопрос об отмене санкций "сразу на столе" в ходе предстоящего телефонного разговора лидеров России и США.

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