Трамп 28 января пообщается с лидерами РФ, Франции и Германии

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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп 28 января проведет телефонные разговоры с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"Выжимаем как можно больше из первой полной (рабочей) недели - завтра президент будет говорить по телефону с лидерами Франции, Германии и России", - написал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор двух лидеров состоится 28 января. При этом он призвал не ждать от разговора Путина и Трампа детального обсуждения всех накопившихся вопросов.
"Это первый телефонный контакт после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится", - сказал журналистам Песков. "Посмотрим, давайте просто наберемся терпения", - призвал он. Песков предпочел не уточнять, какие именно из наиболее актуальных проблем могут обсудить Путин и Трамп.