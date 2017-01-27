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Трамп 28 января пообщается с лидерами РФ, Франции и Германии

Международная панорама
27 января, 17:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Соответствующую информацию подтвердили в Белом доме
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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп 28 января проведет телефонные разговоры с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Выжимаем как можно больше из первой полной (рабочей) недели - завтра президент будет говорить по телефону с лидерами Франции, Германии и России", - написал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор двух лидеров состоится 28 января. При этом он призвал не ждать от разговора Путина и Трампа детального обсуждения всех накопившихся вопросов.

"Это первый телефонный контакт после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится", - сказал журналистам Песков. "Посмотрим, давайте просто наберемся терпения", - призвал он. Песков предпочел не уточнять, какие именно из наиболее актуальных проблем могут обсудить Путин и Трамп.

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