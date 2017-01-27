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Франк-Вальтер Штайнмайер передал пост главы МИД ФРГ Зигмару Габриэлю

Международная панорама
27 января, 18:02 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, января. /ТАСС
Уходящий из министерства чиновник пообещал не возвращаться на должность главы МИД в третий раз
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Зигмар Габриэль и Франк-Вальтер Штайнмайер (слева направо)

Зигмар Габриэль и Франк-Вальтер Штайнмайер (слева направо)

© Christian Marquardt/Getty Images

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Церемония передачи полномочий министра иностранных дел Германии от Франка-Вальтера Штайнмайера к Зигмару Габриэлю прошла в Берлине.

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Bild: Штайнмайер будет занимать пост главы МИД ФРГ до конца января

"В этот раз я действительно не вернусь", - сказал в своей прощальной речи Штайнмайер, который уже занимал пост главы МИД в период с 2005 по 2009 год и снова стал министром в нынешней "большой коалиции" в 2013 году.

"Ситуация в мире не только держала в напряжении, но и сплотила нас", - отметил он, обращаясь к сотрудникам внешнеполитического ведомства. По мнению Штайнмайера, в условиях неопределенности, которая отличает существующий миропорядок, ожидания по отношению к Германии выросли. В свою очередь Габриэль отметил, что сохранение единства Европы, трансатлантическое партнерство и принцип многосторонних отношений останутся основными направлениями внешней политики ФРГ. "От нас многого ожидают, мы являемся свидетелями переустройства мира", - сказал он.

О перестановках в правительстве ФРГ стало известно 24 января. Вице-канцлер Габриэль заявил о том, что уйдет с поста министра экономики и энергетики и возглавит МИД ФРГ. Место министра иностранных дел освободилось, поскольку Штайнмайер в феврале выставит свою кандидатуру на должность президента страны. Уже известно о том, что Габриэль отправится 28 января в Париж, где он проведет переговоры с французским коллегой Жан-Марком Эйро. Газета Handelsblatt также сообщила, что на следующей неделе новый глава германской дипломатии совершит визит в США.

Габриэль будет министром иностранных дел ФРГ как минимум до следующих выборов в Бундестаг, которые запланированы на 24 сентября. Убежденный социал-демократ, приверженный при этом идеям либеральной экономики и свободной торговли, он не новичок в деле международных отношений, хотя, по собственному же признанию, не является самым дипломатичным человеком. Более того, в нынешнем правительстве его можно назвать главным словесным бретёром, который редко упускает возможность ясно донести свою точку зрения до политического оппонента.

Теперь в том числе и ему придется выстраивать отношения с новой администрацией США, которую он резко критиковал, с Россией, санкции в отношении которой он предлагал поэтапно снимать, и с другими партнерами, история взаимоотношения с которыми у него не всегда была простой.

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