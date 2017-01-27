Глава БДИПЧ ОБСЕ выразил обеспокоенность из-за слов Трампа в поддержку пыток

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ВАРШАВА, 27 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк выразил обеспокоенность в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о допустимости пыток, которые он назвал эффективным средством борьбы с терроризмом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте находящегося в Варшаве Бюро.
"Публичные заявления нового президента Соединенных Штатов вызывают вопросы о приверженности отстаиванию самой сути основных прав человека", - сказал Линк, напомнив, что "применение пыток запрещено законами США и подписанными этой страной международными соглашениями".
Касаясь дальнейшего использования тюрьмы в Гуантанамо Линк отметил, что, по его мнению, правительство США обязано либо гарантировать справедливое судебное разбирательство содержащимся там заключенным, либо освободить их. Глава БДИПЧ ОБСЕ считает, что потенциальная отправка новых заключенных в Гуантанамо "противоречит международным стандартам и обязательствам ОБСЕ".
Кроме того, Линк напомнил, что использовавшиеся ЦРУ в последнее десятилетие методы, включая пытки, "не только были широко признаны незаконными, но и нанесли глубокий ущерб репутации и национальной безопасности Соединенных Штатов". "Нарушение прав человека не является эффективной стратегией борьбы с терроризмом, и поэтому я призываю президента Трампа отказаться от подписания каких-либо указов, которые могут довести до этого", - заключил глава БДИПЧ.
Трамп заявил в среду в интервью телекомпании ABC, что он уверен в эффективности использования при допросах подозреваемых в террористической деятельности таких пыток, как имитация утопления, однако будет полагаться на мнение представителей своей команды по национальной безопасности о целесообразности применения данных мер.
Говоря о своем отношении к пыткам, Трамп указал на опасность, которую представляет террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Ее члены "делают вещи, о которых никто не слышал со времен Средневековья", подчеркнул он. В борьбе с ИГ, уверен президент, США необходимо "вышибать клин клином". По словам Трампа, он "с самыми высокопоставленными представителями разведсообщества" США обсуждал, "работают ли пытки", и те дали ему утвердительный ответ.