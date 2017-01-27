LA Times: обвиненная в США в нарушении визового законодательства россиянка признала вину

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Россиянка Мария Черных, обвиненная властями США в нарушении визового законодательства и сокрытии информации об этом, признала свою вину. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

По ее данным, 26-летняя Черных призналась в суде в Риверсайде (штат Калифорния), что состояла в фиктивном браке с американцем Энрике Маркесом, который был ранее арестован по обвинениям в сговоре с целью осуществления терактов на территории США. Она подтвердила, что платила Маркесу за участие в мошеннической схеме с целью получения легального миграционного статуса в США. Обвинения против россиянки с терроризмом не связаны.

Черных является сестрой Татьяны Фарук - супруги Рахиля Фарука. Последний - брат Саида Фарука, который вместе со своей женой Тэшфин Малик 2 декабря 2015 года ворвался в центр помощи инвалидам в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) и открыл огонь из автоматического оружия. В результате 14 человек погибли, 22 получили ранения, злоумышленники были ликвидированы при задержании. Нападавшие поддерживали террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая позднее взяла на себя ответственность за случившееся.

По словам адвокатов Черных, ей грозит до 20 лет лишения свободы и последующая депортация из США. Приговор будет оглашен в ноябре. Участвовавший в мошеннической схеме Рахиль Фарук также признал вину в нарушении миграционного законодательства США, его супруга заявляет о своей непричастности. Им грозят гораздо меньшие тюремные сроки.

Обвинения, связанные с терроризмом, были предъявлены только Маркесу. По данным властей США, он вместе с впоследствии ликвидированным Саидом Фаруком планировал атаковать колледж города Риверсайд, а также привести в действие несколько самодельных взрывных устройств на одном из калифорнийских шоссе. В итоге злоумышленники отказались от своих планов.